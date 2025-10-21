Todo está listo para llevarse a cabo del 25 al 31 de octubre, los Juegos Universitarios Regionales del Centro 2025, en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), el cual transformará a Huánuco en la capital del deporte universitario del centro del país. Más de dos mil jóvenes atletas procedentes de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, y Ucayali llegarán a la ciudad la gran competencia que busca integrar talento, esfuerzo y espíritu deportivo.

El evento es organizado por la Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) y tiene como anfitriona a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), que no solo abrirá sus puertas a las delegaciones, sino que ha asumido un rol clave en la coordinación institucional y logística del certamen.

La inauguración está programada para este viernes 25 de octubre a las 6:00 p. m. en el Estadio de la UNHEVAL, y esperan una gran asistencia de la comunidad universitaria y ciudadanía en general. La universidad extendió una invitación abierta para sumarse a esta fiesta deportiva que promete marcar un hito en la historia del deporte universitario en la región.

Autoridades destacan impacto

Víctor Cuadros, vicerrector de Investigación de la universidad, fue el encargado de dar la bienvenida, subrayando la relevancia académica y social del evento. “Esto es más que deporte: es convivencia, valores y representación institucional. Huánuco se prepara para recibirlos con los brazos abiertos”, expresó.

También participaron Cristian Romero Carhuaz, Gerente General de la FEDUP, y George Palacios Marín, Coordinador Nacional de la misma institución. Ambos funcionarios coincidieron en que estos juegos son fundamentales para promover la competitividad sana y fortalecer la identidad universitaria a través del deporte.

En esta edición 2025, los juegos incluirán las disciplinas de fútbol, vóleibol, futsal y básquetbol, en categorías masculina y femenina. Se trata de una competencia clasificatoria para la etapa nacional, que concentra a los mejores equipos de todas las universidades públicas y privadas del Perú.