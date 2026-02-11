La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento destinado a beneficiar a 155 familias rurales de las localidades de Tingo Pampa y Chasqui, en la provincia de Yarowilca, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Jacas Chico. Pese a haber sido culminada en 2023, la obra nunca entró en funcionamiento, generando un perjuicio social y económico ascendente a S/ 3.9 millones.

Según el informe de Contraloría que evaluó el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2020 y el 14 de febrero de 2024, el proyecto fue recepcionado en junio de 2023 con partidas inconclusas y trabajos que no cumplían las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico. No obstante, los funcionarios municipales omitieron la aplicación de penalidades y autorizaron el pago del 100 % de las valorizaciones y de los adicionales de obra al contratista.

FUGAS Y FALLAS TÉCNICAS

El informe revela que en ambas localidades los sistemas de captación de agua presentan fugas, profundidad inadecuada y tuberías instaladas a una altura incorrecta, lo que impide una adecuada filtración y almacenamiento del recurso hídrico, situación que se agrava durante la época de sequía. Asimismo, no se implementaron los sistemas de filtrado previstos en el expediente técnico.

Además, el caudal de agua registrado, de apenas 0.030 litros por segundo, resulta insuficiente para abastecer a la población. El sistema de cloración no funciona, obligando a los pobladores a consumir agua sin tratamiento. Algunas familias incluso han tenido que retomar el uso de antiguas instalaciones con tuberías expuestas, agua contaminada y presencia de hongos, lo que representa un serio riesgo para la salud pública.

SELLADO DEFICIENTE EN DESAGÜE

Respecto al sistema de desagüe, la Contraloría advierte que las tuberías de las cajas de registro fueron deficientemente selladas, los biodigestores no están correctamente empalmados, los pozos percoladores y la red se encuentran colmatados, y se registran fugas de agua en los reservorios de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), lo que impide su operatividad.

Estas deficiencias, sumadas a trabajos no ejecutados, ocasionaron que el proyecto no cumpla su finalidad pública, generando un perjuicio económico estimado en S/ 3 910 504, monto que incluso supera la inversión total del contrato de obra y los gastos de supervisión.

Ante estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en funcionarios de la Municipalidad Distrital de Jacas Chico y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes.