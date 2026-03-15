Mediante la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Puerto Inca, vienen entregando credenciales a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, titulares y suplentes, para las Elecciones Generales de Perú 2026.

Esta labor se realiza a través de 5 oficinas distritales y 7 en centros poblados, desde donde el personal contacta y notifica a los seleccionados, formalizando así su participación en la jornada electoral.

En la provincia de Puerto Inca contará con más de mil miembros de mesa para el desarrollo de los comicios. La entrega de credenciales también se realiza mediante visitas domiciliarias, y los ciudadanos designados pueden descargarla de forma virtual en la plataforma de consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

INSTA A RECOGER CREDENCIALES

Al respecto, el jefe de la ODPE Puerto Inca, Raúl Donayre Matta, exhortó a los ciudadanos designados a recoger su credencial y participar en las capacitaciones programadas, ya que su labor es fundamental para el adecuado desarrollo de la jornada electoral. Además, precisó que la atención en las oficinas es de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Asimismo, recordó a quienes no puedan asistir a las capacitaciones presenciales por motivos laborales o personales pueden acceder al módulo de capacitación virtual para miembros de mesa, disponible en el portal institucional de la ONPE (https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth).

Finalmente, recuerdan que las jornadas nacionales de capacitación presencial para miembros de mesa se realizarán los domingos 29 de marzo y 5 de abril, fechas en las que los ciudadanos designados podrán reforzar sus conocimientos sobre la instalación de la mesa de sufragio, el proceso de votación, el escrutinio y el llenado de actas electorales.