El alcalde distrital de Churubamba, William Romero Gobea, responsabilizó a sus contendores políticos de incitar la toma del local de la municipalidad por parte de pobladores de cinco centros poblados y caseríos de la jurisdicción, quienes reclaman el mantenimiento de vías de comunicación.

Según el burgomaestre, las protestas tienen un trasfondo político y no responden a una demanda real desatendida. “No es que no queramos atender a la población. Ya hemos dispuesto el envío de maquinaria para realizar los trabajos solicitados. Sin embargo, los manifestantes persisten. Esto tiene intenciones maliciosas y claramente un interés político detrás”, afirmó Romero Gobea.

DEMANDA POR CARRETERA

El reclamo se centra en el mantenimiento de la carretera central y vías rurales de acceso a las comunidades. El alcalde precisó que el pedido formal fue presentado recién el 16 de octubre, y que desde entonces se ha comenzado a coordinar acciones, sin que antes se haya sostenido alguna reunión formal con los dirigentes.

“Cuando nos presentan sus documentos, nos reunimos y programamos el trabajo. Ya la maquinaria ha sido movilizada, pero hay sectores que exigen la firma de actas y plazos específicos, cuando ya estamos interviniendo”, explicó el alcalde.

LAS COMUNIDADE EN CUESTIÓN

Las comunidades involucradas en la protesta son Utao, Guelgash, Huaricancha, Rincupa, Marcapuyán y Antigirca, quienes solicitan atención urgente a las vías de comunicación que conectan con la carretera central.

Romero Gobea denunció además que algunas personas estarían promoviendo la violencia durante las protestas, y que incluso cuatro candidatos a cargos públicos fueron vistos repartiendo víveres, agua y frazadas la noche anterior a la toma, lo cual —dijo— confirmaría el componente político del conflicto.

“Pernoctaron dos días en la comuna, y anoche (lunes 20 de octubre) se vio claramente cómo estos candidatos entregaban productos a los manifestantes. No sabemos con qué intención, pero es evidente que no se trata solo de un reclamo vecinal”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde reiteró que los trabajos de mantenimiento de la carretera central ya están en marcha, y pidió a la población no dejarse manipular con fines electorales. Asimismo, en sesión de concejo el alcalde y regidores de Churubamba, han aprobado la atención de una oficina de anexo en Huánuco, ante la toma de los manifestantes, para realizar las gestiones y trabajos necesarios de los funcionarios de la comuna.