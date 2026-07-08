Remodelación de la Alameda de la República debe de contar con certificación

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco desarticuló a la presunta banda “Las Ratas del Huallaga” tras detener preliminarmente a Freddy I.Q.C. (31), George B.C. (37) y Dayer S.M. (64) en un operativo simultáneo realizado en las regiones de Huánuco y San Martín.

Las capturas responden a una orden judicial por el presunto delito de robo agravado y secuestro, tras ser vinculados al asalto a mano armada de un tráiler en mayo de 2024, donde se robaron 35 toneladas de cacao valorizadas en 1.2 millones de soles.

Durante las intervenciones se allanaron inmuebles y se incautó una camioneta Toyota Hilux, más de 6300 soles en efectivo, celulares, una laptop y 20 casquillos de bala de calibre 9 milímetros.

Los tres investigados fueron trasladados y puestos a disposición del Depincri Huánuco para continuar con las diligencias de ley bajo la conducción del Ministerio Público.