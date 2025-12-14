Desde horas de la tarde, efectivos del Serenazgo de Castillo Grande se hicieron presentes en la zona de la subida a Jacintillo, donde se registró un incendio que dejó a una familia damnificada, perdiendo todas sus pertenencias.

Los serenos brindaron apoyo en el control del área y en el mantenimiento del orden, ante la presencia de vecinos y curiosos que acudieron al lugar tras la emergencia.

Ya en horas de la noche, los mismos efectivos, acompañados por las autoridades del distrito, retornaron al sector para entregar donaciones, entre ellas colchones y otros artículos de primera necesidad, a la familia afectada por el siniestro.

Esta acción los convirtió en una de las pocas autoridades que estuvieron presentes tanto durante el momento crítico como posteriormente con ayuda concreta.

Vecinos del sector destacaron que, mientras otras entidades no acudieron al lugar, el Serenazgo de Castillo Grande permaneció acompañando a la familia durante la tarde y regresó por la noche con apoyo solidario, brindando respaldo en medio de la difícil situación que atraviesan tras el incendio.