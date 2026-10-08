Frente a los constantes cortes intempestivos del servicio de agua potable en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Agua Potable, exigen la remoción de todos los gerentes de Seda Huánuco designados por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass).

Los trabajadores junto a su dirigente Pedro Beteta Tarazona, realizaron un plantón en las inmediaciones de la empresa, en el pasaje Ramírez, donde exigieron la salida de los gerentes y cuestionaron su capacidad para conducir la empresa prestadora del servicio de agua potable y saneamiento.

“El gerente general es un incapaz, no conoce la empresa de saneamiento. Que dé un paso al costado y que venga otro profesional netamente de Huánuco que sea capaz de sacar esta empresa del suelo en el que se encuentra”, manifestó Beteta, en la protesta, ante el respaldo de sus agremiados.

También cuestionó la gestión frente a la situación del canal de conducción de agua cruda ubicado en la zona de Canchán, infraestructura que ha presentado filtraciones y problemas que obligaron a interrumpir el servicio de agua potable durante la última semana para realizar trabajos de reparación. “Mientras el canal se va cayendo a pedazos, este gerente incapaz tiene miedo de reponer el canal. A este gerente no le interesa”, afirmó Beteta.

Cuestionan proyecto de nueva línea de conducción

Durante la protesta, el dirigente sindical también afirmó que el proyecto para construir una nueva línea de conducción de agua cruda, planteado como una alternativa ante las filtraciones y el riesgo de colapso del actual canal, no continuaría debido a deficiencias en su formulación.

Según Beteta, el estudio elaborado por Seda Huánuco contempla una nueva línea con una capacidad de conducción de 320 litros por segundo, y no de 900 litros por segundo, como —según indicó— habría anunciado el gerente.

El dirigente sostuvo que la normativa establece que, bajo la modalidad de optimización, la capacidad de conducción no puede superar el 20 % del caudal actual. En ese sentido, señaló que, considerando que el canal actual conduce 260 litros por segundo, el proyecto no cumpliría con ese parámetro. “Por eso se ha caído el proyecto”, insistió.

El proyecto fue presentado al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) para buscar su financiamiento mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Sin embargo, la iniciativa habría sido desactivada del sistema de inversión debido a las observaciones relacionadas con su formulación.

Seda Huánuco niega falta de diálogo

Por su parte, Miguel Castelo, gerente de Administración de Seda Huánuco, manifestó su sorpresa por el plantón y señaló que los dirigentes no habrían aceptado entablar un diálogo con los representantes de la empresa.

“No sabemos por qué”, expresó el funcionario al referirse a la medida de protesta. Consultado sobre la situación del proyecto denominado IOARR “Optimización de la línea de conducción de agua cruda, planta de tratamiento de agua potable y almacenamiento de agua potable de Seda Huánuco”, Castelo señaló que la iniciativa se encuentra a la espera de que el Gobierno Regional levante las observaciones