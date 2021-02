Con información de Edgar Falcón

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino es la identidad del joven huanuqueño que fue lanzado de un puente por un extranjero, quien junto a su cómplice le preguntaron de dónde era antes de cometer la atrocidad registrada en video y difundida mediante la plataforma TikTok.

Correo tuvo acceso al último mensaje, del 10 de febrero, que escribió el joven de 19 años a su hermana, Janet Cántaro Tolentino, a quien le pidió ayuda luego de que haya sido estafado por un colombiano llamado Andrés. Con este último viajó hasta el municipio de Medellín, Colombia, para comprar ropa y venderla en Perú, pero terminó engañado.

En los mensajes, el muchacho, a quien lo llamaban Jackiel, pide a su familiar que le envíe dinero para comprar mercadería debido y que estaba perdiendo su tiempo en el país vecino.

ESTA ES LA CONVERSACIÓN

- Silvano Oblitas: Hola, Yaneth. Me estoy complicando aquí. Mira, haz posible para mañana. Si no quieres trabajar conmigo, normal, de mí solo será esta mercadería. Préstame 1500 soles y de ahí ya te devuelvo 2 mil. Estoy perdiendo tiempo aquí y si quieres trabajar conmigo, normal, la ganancia nos repartimos y volvemos a comprar los dos. Esto es todo de la mercadería (envió una fotografía).

- Hermana: ¿No tienes a alguien conocido?

- Silvano Oblitas: Ahora, Yaneth. Cómo hago, estoy atracado aquí. No tengo a nadie, sino no te diría nada. Haz lo posible, por favor, Yaneth, no dejes caer p’. Me voy a ir al suelo con todo.

- Hermana: Ahora quién me va a prestar en esta situación, Jack.

¿Quién era Silvano Oblitas Cántaro Tolentino?

Era un joven de 19 años que decidió abandonar sus estudios de cuarto de secundaria hace un año y medio para viajar a Lima desde Huánuco con el motivo de trabajar y ayudar a su familia.

Hasta enero de este año trabajaba en el mercado mayorista de Santa Anita, en la sección de papas. “Según me comentó él, tenía permiso el mes de enero y febrero, es por eso que aprovechó esa situación para viajar allá (a Colombia)”, complementa la familiar.

¿Qué se sabe del colombiano Andrés?

Janet Cántaro comentó que su hermano conoció al extranjero, cuya identidad completa no es conocida hasta el momento, en el mercado mayorista, donde trabajaba en otra sección.

Andrés habría convencido a Silvano Oblitas Cántaro Tolentino de viajar a Colombia para comprar ropa debido a que “allá las cosas están más baratas”.

La hermana de la víctima también aseveró que el colombiano habló con ella desde el celular de su pariente y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara.

