Mientras el Gobierno Regional Huánuco (GRH), afronta cuestionamientos por una ejecución presupuestal marcada por la improvisación y el uso forzado de recursos en la recta final del año fiscal, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) ha logrado un resultado histórico en materia de gestión pública.

A solo cuatro días de culminar el año 2025, la UNHEVAL alcanzó el 99.9 % de ejecución de su presupuesto institucional, posicionándose en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con los registros oficiales. Este resultado evidencia una administración planificada, eficiente y orientada a objetivos concretos.

De esta manera, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se consolida como una institución competitiva.