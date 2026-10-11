José Vara es designado director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Huánuco

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y el programa Corazones Excepcionales (COEX) presentaron un proyecto de vinculación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades de jóvenes con síndrome de Down.

Presentada en una conferencia de prensa en el Museo Regional Leoncio Prado Gutiérrez por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, esta iniciativa busca potenciar de manera progresiva la autonomía, empleabilidad y autosuficiencia de los usuarios a través del conocimiento académico y la formación práctica.

El programa busca derribar barreras sociales y laborales al visibilizar los talentos, habilidades y logros de este colectivo para asegurar una verdadera inclusión y mejorar su calidad de vida. Asimismo, los promotores de la propuesta hicieron un llamado urgente a toda la comunidad y a los sectores productivos para involucrarse activamente en la construcción de una cultura basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y la erradicación de prejuicios.