Vecinos del sector Alto Comatrana, en Ica, se encuentran en conflicto por el cierre de un camino que, según afirman, ha sido utilizado por más de sesenta años como vía directa hacia en balneario de Huacachina. La tensión estalló el pasado martes, cuando trabajadores instalaron paredes prefabricadas y bloquetas para bloquear el paso, lo que provocó la inmediata protesta de los residentes, quienes consideran la medida un atropello a sus derechos.

Acceso justo

Los pobladores aseguran tener en su poder fotografías, planos catastrales y otros documentos que acreditan la existencia del acceso. La señora Juana, vecina de toda la vida, recordó que este camino fue clave para el traslado de trabajadores y maquinaria hacia la hacienda San Jorge, y que siempre ha sido un nexo vital con la ciudad. “Toda mi vida hemos usado esta salida, no pueden quitárnosla”, sostuvo.

La molestia no se limita a la vía cerrada. Los vecinos denunciaron que cerros y zonas naturales antes de uso público habrían sido ocupados, restringiendo espacios donde niños y jóvenes podían jugar y hacer deporte. Advierten que, sin estos lugares, los menores corren riesgo al jugar en la vía pública.

Si bien la municipalidad habría detenido momentáneamente el cierre tras la intervención policial, los vecinos no bajan la guardia y vigilan la zona para evitar que se reanuden los trabajos. “Si regresan a poner el cerco, lo tumbaremos todos juntos”, advirtieron.

Como medida de presión, este lunes tienen previsto marchar hasta el palacio municipal con pancartas y en compañía de sus hijos para exigir la reapertura del camino y la protección de sus espacios naturales.

El pedido es claro: que las autoridades intervengan de manera inmediata, fiscalicen la situación y garanticen el libre tránsito por esta ruta histórica. “Queremos nuestro camino a Huacachina y nuestros cerros libres para las futuras generaciones”, recalcaron los vecinos.

VIDEO RECOMENDADO