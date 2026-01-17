La mañana del viernes, un bus que trasladaba personal de fundos agrícolas se despistó y colisionó violentamente contra un semáforo en el ingreso al caserío de Arrabales, distrito de Subtanjalla, provocando su destrucción total y generando riesgo para conductores y peatones que circulaban por la zona.

Accidente vial

La unidad involucrada es un bus marca Volvo, de placa de rodaje T5J-952, conducido por William Nilton Flores Siguas y de propiedad de María Fernanda Quispe Cabrera.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue intervenido y trasladado a la comisaría del sector, donde se iniciaron las investigaciones para establecer las causas reales del despiste y determinar responsabilidades.

El semáforo siniestrado, administrado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cumplía una función clave en la regulación del tránsito hacia Arrabales, zona considerada de alto riesgo vial. Además, el impacto comprometió cableado eléctrico y de videovigilancia, por lo que las autoridades evalúan los daños y las acciones inmediatas para su reposición.

