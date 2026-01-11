La madrugada de este sábado 10 de enero se registró un accidente de tránsito en la carretera interoceánica Nasca–Puquio, a la altura del sector de Villatambo, jurisdicción de la provincia de Lucanas, en Ayacucho.

El hecho involucró a un bus interprovincial de la empresa Palomino, que había partido desde Coracora con destino a la ciudad de Lima, generando momentos de pánico entre los pasajeros.

Siniestro vial

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se despistó y habría impactado contra un vehículo menor, un automóvil Toyota Yaris de color rojo metálico, dejando como saldo varios pasajeros con golpes y heridas leves. Personal de la Compañía de Bomberos de Nasca acudió rápidamente a la emergencia y trasladó a los heridos hasta la agencia de la empresa en Nasca. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Testigos y pasajeros señalaron que el bus habría presentado fallas mecánicas durante el trayecto y que el conductor podría haberse quedado dormido por el cansancio, versión que será materia de investigación por parte de las autoridades. La Policía inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades, mientras los pasajeros expresaron su malestar por el riesgo al que, aseguran, fueron expuestos.

