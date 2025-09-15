Este martes 16 de setiembre, a las 6:00 a.m., se abrirá la compuerta de la laguna Choclococha, ubicada en la sierra de Huancavelica. El agua recorrerá varios kilómetros y llegará al Valle de Ica al día siguiente, según han confirmado agricultores de la zona.

Recurso hídrico

La liberación del recurso hídrico tiene como objetivo abastecer a la provincia tanto para el riego de cultivos como para el consumo humano, en un contexto donde el acceso al agua continúa siendo un tema crítico para la región.

La laguna Choclococha es una de las principales fuentes de agua para Ica, y su uso está regulado por acuerdos entre las regiones de Huancavelica e Ica. La apertura de su compuerta marca el inicio de un periodo clave para la actividad agrícola local, que depende de este recurso para sus campañas.

Agricultores y autoridades de riego estarán atentos al recorrido del agua, que podría empezar a llegar al sistema de canales en la madrugada del miércoles. La medida es esperada con expectativa por el sector agrícola.

