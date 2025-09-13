En la zona altoandina de Pilpichaca, se vienen realizando trabajos clave para garantizar el abastecimiento de agua a miles de familias en la región Ica. Como parte del mantenimiento del sistema hidráulico Choclococha, se ha ejecutado recientemente el vaciado de concreto en un tramo del canal principal.

Estas labores forman parte de las funciones que ejecuta el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. El trabajo en campo ha estado a cargo de cuadrillas de obreros que ya han construido buena parte del canal en etapas anteriores.

La mejora de esta estructura permitirá que el agua fluya sin interrupciones, lo que es vital para una región como Ica, donde el recurso hídrico es esencial para la actividad agrícola.

La intervención busca no solo mantener en funcionamiento el sistema, sino también reducir pérdidas por filtraciones y mejorar la eficiencia del traslado de agua a lo largo de varios kilómetros.

Cabe señalar que desde la primera semana del mes de setiembre, iniciaron los trabajos de mejora en el canal de riego de Choclococha en Pilpichaca, con la demolición del piso del canal en un tramo de 101 metros lineales. Se retiró el piso existente, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo, para reemplazarlo por una nueva base de concreto.

