Un presunto caso de tentativa de homicidio se registró durante una reunión navideña en el cercado de Ica, luego de que un sujeto atacara con un arma blanca a varias personas en el interior de un inmueble ubicado en el sector de Paita N.º 311.

Ataque criminal

El violento episodio ocurrió en horas de la madrugada del viernes 26 de diciembre y generó momentos de pánico entre los asistentes y vecinos del sector. El hecho fue reportado a la central de emergencias, lo que motivó la inmediata intervención de personal del SAMU y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes se desplazaron hasta el tercer piso del inmueble, donde se desarrollaba la reunión. A su llegada, los agentes encontraron un escenario de violencia, con varias personas heridas y rastros de sangre en el lugar.

El intervenido fue identificado como Ronal Zambora Mendoza, de 29 años, natural de Cajamarca, quien fue reducido por la Policía tras ser sindicado como el autor de las agresiones. El sujeto fue hallado en el interior de un cuarto cerrado y presentaba también lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo, las cuales serán evaluadas en el marco de la investigación.

De acuerdo con el parte policial, Zambora Mendoza se encontraba en un aparente estado de alteración emocional y habría manifestado frases incoherentes, señalando que “veía a los diablos azules”, conducta que habría precedido al ataque con un cuchillo contra los asistentes a la reunión, sin medir las consecuencias de sus actos.

En el lugar se encontraba Kiara Sanches Sandoval, de 23 años, natural de Jaén y pareja del presunto agresor, quien también resultó afectada durante el violento episodio. Testimonios recogidos por la Policía indican que se produjo una discusión que escaló rápidamente a un enfrentamiento físico, desencadenando la agresión con el arma blanca.

Entre las víctimas se encuentra Heidy Anabel Sanches Sandoval, de 23 años, hermana de Kiara, quien presentó una herida en la pierna y golpes en el rostro. Asimismo, Félix Andía Morales, de 27 años, resultó con cortes en el brazo derecho y en los dedos de ambas manos, producto de los intentos por defenderse del atacante.

También resultó herido Fernando López Vizarreta, de 23 años, quien sufrió un corte en el brazo derecho y golpes en el codo, mientras que José Antonio Rupay Hernández, de 26 años, presentó una herida visible en la rodilla derecha. Todos los heridos fueron atendidos inicialmente por personal del SAMU y luego trasladados a distintos centros de salud para su evaluación y tratamiento.

Durante la intervención policial se logró incautar un arma punzocortante, consistente en un cuchillo con mango de plástico color verde, que habría sido utilizado durante la agresión. Las autoridades informaron que no se hallaron sustancias ilícitas en el lugar de los hechos.

Ronal Zambora Mendoza fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio, y posteriormente fue trasladado a la DEPINCRI PNP Ica, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO