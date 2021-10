Advierten irregular contratación de consultorías en el municipio de San Andrés.

En el marco del Megaoperativo de Control en Ica, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de un millón 028 mil soles en la Municipalidad Distrital de San Andrés, provincia de Pisco en Ica, por irregularidades en la contratación de servicios de consultorías realizadas en el año 2018, los cuales no fueron acreditados, no se contó conformidad de servicio, y no fueron ejecutados.

Se reveló el irregular manejo de fondos públicos a favor de proveedor que se contrató para la elaboración de cuatro estudios de preinversión y 40 expedientes técnicos, cuyas necesidades de contratación no tienen requerimiento, ni términos de referencia que describan las características técnicas en que se ejecutaría el servicio.

Además, el consultor no contó con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como proveedor de servicio y consultoría de obra, ni tiene profesión o alguna especialidad establecida para la inscripción como consultor de obra calificado para la elaboración de expedientes técnicos.

Se comprobó, también, que la mayoría de las contrataciones registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), se realizó en un lapso de 24 horas, permitiendo con ello el pago y la emisión del cheque a favor del proveedor.

Ello transgredió la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y Contabilidad, quebrantando el deber de custodia y el correcto funcionamiento de la administración pública, lo cual generó un perjuicio económico. Cinco exfuncionarios que ocuparon los cargos de gerente de administración y finanzas, subgerente de tesorería, y subgerente de logística, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.

Los servicios de consultoría y consultoría de obra, comprenden el estudio de instalación de sistema de agua potable y desagüe sector Las Flores, actualización de expediente técnico para losa deportiva Buenos Aires, elaboración de expediente técnico para la implementación de cámaras de seguridad en Paracas, entre otros.

El informe fue notificado al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Andrés, provincia de Pisco en Ica y se recomendó el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades respectivas. Asimismo, se derivó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Ica para el inicio de las acciones legales que correspondan.