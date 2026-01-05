Luego de varias semanas marcadas por la escasez hídrica, el agua volvió a llegar al río Pisco este domingo 4 de enero, generando alivio y expectativa entre los agricultores de la provincia, quienes ven en este hecho una señal positiva para la actual campaña agrícola.

Recurso hídrico

Las imágenes registradas muestran cómo el caudal comienza nuevamente a discurrir por el lecho del río, poniendo fin a un periodo de sequía que venía afectando a diversos sectores productivos de la zona.

Si bien el caudal aún es moderado, la llegada del agua representa un respiro luego de semanas de incertidumbre por la falta de lluvias y la disminución progresiva del nivel del río. Agricultores señalaron que la demora en el ingreso del agua había puesto en riesgo la planificación de la campaña agrícola, especialmente en cultivos que requieren riego constante.

No obstante, persiste la preocupación por las posibles pérdidas ocasionadas por la llegada tardía del recurso hídrico. Productores locales esperan que las lluvias continúen en los próximos días y permitan estabilizar el caudal del río.

