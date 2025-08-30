Con solo un mes de nacida, la pequeña Ailany García Muñoz se convirtió en la ganadora del concurso “Bebé Mamoncito Regional 2025”, organizado por EsSalud Ica como parte de las actividades por la Semana de la Lactancia Materna.

Buena nutrición

La bebé, adscrita al CAP II Macacona, fue seleccionada entre varios participantes de distintos centros de salud de la Red Asistencial. El certamen se centró en evaluar la correcta técnica de amamantamiento, destacando el vínculo entre madre e hijo durante al menos un minuto continuo.

El evento se realizó en el polideportivo Rosa Vargas de Panizo y reunió a decenas de familias en un ambiente festivo, con shows para niños, charlas sobre nutrición y promoción de la lactancia, además de la entrega de premios a los ganadores locales.

El jurado estuvo conformado por integrantes del Comité de Lactancia Materna de la Red Asistencial Ica, quienes remarcaron la importancia de promover la leche materna como base para el desarrollo saludable del recién nacido.

El gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que la iniciativa busca reforzar el mensaje de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, una práctica que reduce riesgos de enfermedades y fortalece el sistema inmunológico del bebé.

