En caso de la aparición de aves y mamíferos marinos muertos o debilitados en playas e islas del litoral peruano, se mantiene en alerta a las autoridades ambientales. Oceana informó que esta situación estaría relacionada con la escasez de alimento provocada por el calentamiento del mar, obligando a especies como pelícanos y lobos marinos a acercarse a zonas pobladas en busca de comida.

Riesgos para la salud

Ante este escenario, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) exhortó a la población a no tocar ni alimentar a los animales afectados, ya que podrían representar un riesgo para la salud y su manipulación podría agravar su estado. Asimismo, recomendó reportar cualquier avistamiento de fauna herida o muerta a través de la Alerta SERFOR vía WhatsApp al 947 588 269.

Los especialistas también pidieron evitar que mascotas se acerquen a estos ejemplares y señalaron que cualquier intervención debe ser realizada únicamente por personal especializado. Además, instaron a las autoridades a reforzar el monitoreo de playas y zonas costeras para prevenir riesgos sanitarios.

Oceana institución internacional advirtió que especies como el pingüino de Humboldt podrían verse gravemente afectadas si no se adoptan medidas de conservación oportunas. Por ello, hizo un llamado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y a reducir las actividades que incrementen la presión sobre la fauna silvestre mientras persista esta emergencia ambiental.

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