Hoy Alianza Pisco se enfrenta a un reto histórico al disputar su partido de debut en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025. El equipo pisqueño jugará contra la Asociación Deportiva CNB en el Estadio IPD de Puerto Maldonado, a partir de las 3:00 p.m., en el torneo que reúne a los mejores equipos de todo el país.

Encuentro deportivo

Tras haber ganado el título departamental de Ica, superando a Juventud Ccontacc en una dura y disputada final, Alianza Pisco llega a esta etapa nacional con la confianza de un equipo sólido, tanto en defensa como en ataque. El conjunto pisqueño ha demostrado a lo largo de la temporada un juego ordenado y eficiente, que espera mantener para superar esta nueva prueba en su camino hacia la gloria.

El rival no será sencillo. La Asociación Deportiva CNB, subcampeón departamental de Madre de Dios, es una de las revelaciones de la competencia y ha mostrado un gran nivel que le permitió acceder a esta fase nacional. Ambos equipos llegan con objetivos claros: avanzar lo más lejos posible y acercarse al sueño de jugar en la Segunda División profesional, paso fundamental para profesionalizarse y consolidarse en el fútbol peruano.

La Copa Perú 2025 presenta un formato renovado que incrementa la intensidad y el número de encuentros desde la primera jornada. Los cruces interregionales y la competencia directa hacen que cada punto sea vital para seguir avanzando, por lo que el partido de este domingo cobra aún más relevancia para ambos equipos.

La hinchada pisqueña está expectante y lista para apoyar a su equipo en esta aventura. El respaldo de la afición será fundamental para que Alianza Pisco mantenga la motivación y la concentración durante el partido. La esperanza está puesta en que el cuadro pisqueño escriba una nueva página en la historia del fútbol regional y nacional.

Este encuentro no solo representa una oportunidad para demostrar la calidad futbolística de Alianza Pisco, sino también para fortalecer el orgullo y la pasión de una ciudad que vive el fútbol con intensidad y que sueña con alcanzar nuevos logros.

