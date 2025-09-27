El Gobierno Regional de Ica a través del Hospital Regional de Ica, recibió la visita de representantes de FISSAL (Fondo Intangible Solidario de Salud), quienes supervisaron distintas áreas del nosocomio con el objetivo de fortalecer la atención especializada en Hemodiálisis y Oncología.

Amplían áreas

Durante el recorrido, el equipo de FISSAL inspeccionó el área de hemodiálisis, donde se está gestionando su ampliación para aumentar la capacidad de atención y evitar traslados a otros centros de salud, generando ahorro de tiempo y recursos para los pacientes y sus familias. Esto incluye la incorporación de nuevas máquinas y camas, asegurando una atención continua y segura para los pacientes con enfermedad renal crónica.

En el servicio de oncología, FISSAL recorrió las instalaciones, donde se destacó el financiamiento que permitirá a los pacientes con cáncer acceder a radioterapia en Ica, evitando traslados a Lima, largas listas de espera y gastos adicionales.

En lo que va del año, el mencionado hospital ha atendido más de 4,000 pacientes oncológicos, de los cuales más de 150 requieren radioterapia. Los diagnósticos más frecuentes incluyen cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago y próstata, así como leucemias y linfomas, patologías que requieren un abordaje integral y especializado.

