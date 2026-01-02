Mientras la mayoría de familias en Pisco se preparaba para recibir el Año Nuevo, los integrantes de las compañías de bomberos N° 37 “Nuestra Señora de las Mercedes” de Pisco, N° 90 de Túpac Amaru Inca y N° 157 de San Clemente cumplían una vez más su labor silenciosa y heroica, atendiendo emergencias y protegiendo vidas y bienes. La madrugada del 1 de enero encontró a estos hombres de rojo trabajando sin descanso, demostrando su compromiso y vocación de servicio con la comunidad.

Pérdidas materiales

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en el sector Alto El Molino, alrededor de las 23:30 horas del 31 de diciembre, cuando se reportó un incendio en una vivienda de material noble. El fuego afectó el segundo piso del inmueble, generando alarma entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las unidades de emergencia ante el riesgo de propagación hacia las viviendas colindantes.

El capitán CBP Henry Hernández Bassa, primer jefe de la Benemérita Compañía de Bomberos N° 37 “Nuestra Señora de las Mercedes” de Pisco, informó que la rápida intervención permitió controlar la emergencia. “Se pudo confinar el incendio para que solo se registren daños materiales en el segundo piso. La preparación de los voluntarios es pieza fundamental para poder ayudar a las personas que están pasando por una emergencia”, señaló

Para la atención de este primer siniestro fue necesaria la participación de una unidad contraincendios y una cisterna de la Compañía 37, además del apoyo de una cisterna de la Compañía 90 de Túpac Amaru Inca, con la intervención de nueve efectivos, logrando controlar la situación sin que se reportaran personas heridas. Sin embargo, el trabajo no terminó ahí, ya que al promediar la 1:20 de la madrugada se registró un segundo incendio en la Asociación de Vivienda San Pedro, donde acudió una unidad contraincendios de Pisco 37 con apoyo de la cisterna de Túpac Amaru 90 y la participación de seis bomberos.

A ello se sumó el servicio de guardia voluntaria en Pisco, que contó con cinco efectivos, quienes además atendieron traslados de heridos producto de los constantes accidentes de tránsito registrados en las pistas del Cercado de Pisco durante las celebraciones. De esta manera, los hombres de rojo recibieron el año 2026 en plena atención de emergencias, lejos de sus familias, reafirmando el sacrificio y la invaluable labor que realizan los bomberos voluntarios al servicio de la población, incluso en las fechas más significativas del año.

