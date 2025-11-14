La Comisión de Apelación de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LNFA) declaró nulas las sanciones impuestas a cinco jugadores del Club Alianza Pisco y al directorio de la Liga Departamental de Fútbol de Ica, tras determinar que el proceso disciplinario previo no cumplió los procedimientos reglamentarios establecidos. La decisión quedó oficializada en la Resolución N.º 003-CA/LNFA-FPF-2025, emitida el 12 de noviembre de 2025.

Cinco futbolistas

Los futbolistas Raúl Neira Medina, Giuseppi Córdova Carrillo, José Luis Coronado de la Cruz, Edinson Escate Espinoza y Joao Ormeño Melo habían sido sancionados en un fallo anterior que generó polémica en el ámbito deportivo regional. Sin embargo, la Comisión concluyó que durante el procedimiento se vulneró el derecho a la defensa de los implicados, lo que llevó a dejar sin efecto las penalidades.

El dictamen ordena la restitución inmediata de los derechos deportivos de los jugadores y de los dirigentes afectados, lo que representa un retorno a la normalidad institucional para Alianza Pisco, club que se mantenía a la expectativa de la resolución por el impacto que esta tenía en su participación competitiva.

La anulación de las sanciones fue recibida con satisfacción por la afición pisqueña, que desde un inicio cuestionó la proporcionalidad y el sustento del castigo. Para analistas del fútbol amateur, el pronunciamiento de la LNFA establece un precedente relevante al subrayar la importancia del debido proceso, la transparencia y la imparcialidad en las instancias disciplinarias del deporte.

