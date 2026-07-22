En un paso de relevancia para la tranquilidad de miles de familias, las autoridades locales de Pisco y el Consorcio Camisea oficializaron la firma del convenio que pone en marcha el proyecto “Unidos por la Seguridad Ciudadana” que permitirá la adquisición de una flota de 13 camionetas, 32 motocicletas y equipamiento de protección personal y radios portátiles para repotenciar las labores de patrullaje en Pisco, San Andrés, Túpac Amaru Inca, San Clemente, Independencia, Humay y Huancano.

Por la seguridad

A través de una inversión de S/2 millones 712 mil, esta iniciativa representa la primera intervención en seguridad ciudadana que integra de manera simultánea a la comuna provincial y a seis distritos de Pisco, contribuyendo al programa “Serenazgo Sin Fronteras” que impulsa la Municipalidad Provincial de Pisco para promover el uso compartido de recursos, personal y equipamiento entre municipios. De esta manera, se fortalecerá un modelo de gestión coordinada que ampliará la cobertura de patrullaje en beneficio de toda la población pisqueña.

Esta importante entrega de vehículos se suma a los esfuerzos previos que el Consorcio Camisea ha desarrollado de manera sostenida para modernizar y fortalecer la seguridad pública en Pisco. El hito principal de esta gestión integrada y tecnológica es el moderno Centro de Monitoreo de Video Vigilancia de Pisco inaugurada en el año 2022. Esta fue una obra de infraestructura que representó una inversión por parte de Camisea de más de S/ 5.8 millones. El centro opera con 90 cámaras de alta tecnología conectadas por 45 mil metros de fibra óptica.

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