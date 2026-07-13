La Asociación de Apicultores, Productores y Polinizadores de la región Ica recibió la marca de Agricultura Familiar, certificación otorgada por la Dirección Regional Agraria de Ica, a través de la Agencia Agraria Ica, con el objetivo de reconocer a los pequeños productores y fortalecer su acceso a nuevos mercados.

Importancia de la apicultura

Esta certificación permitirá que la organización comercialice sus productos en mejores condiciones y pueda participar como proveedora de programas sociales del Estado, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y comedores populares. Asimismo, abre la posibilidad de acceder a mercados internacionales, reduciendo la participación de intermediarios en la cadena de comercialización.

Durante la ceremonia de entrega, el presidente de la Asociación de Apicultores, Productores y Polinizadores de la región Ica, José Cordero Ormeño, destacó el impacto que tendrá este reconocimiento para los productores del sector.

“Esta certificación nos permitirá ofrecer productos apícolas de alta calidad directamente al consumidor, sin intermediarios”, señaló.

La marca de Agricultura Familiar del Perú es un distintivo dirigido a organizaciones de pequeños productores que cumplen determinados criterios establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con la finalidad de promover la comercialización de sus productos y mejorar su competitividad.

Durante la actividad también se resaltó la importancia de la apicultura para el desarrollo agrícola, debido al papel que cumplen las abejas en la polinización de cultivos y la conservación de la biodiversidad.

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