Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Ica, donde una banda organizada robó una motocicleta estacionada en la urbanización Puente Blanco, a pocos metros de la sede de la Dirección Regional de Educación de Ica.

Delito en la zona

El delito ocurrió a plena vista y fue captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo al menos dos mototaxis llegan al lugar, lo que refuerza la hipótesis de una acción previamente planificada.

Según el registro, varios sujetos descienden de uno de los vehículos menores. Uno de ellos manipula violentamente la motocicleta, golpeando la zona del encendido para forzar el sistema, mientras otro —vestido con polo blanco— aborda la unidad. Segundos después, se la lleva del lugar con rapidez, mientras sus cómplices se retiran en los mototaxis.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes advierten un incremento de la delincuencia en zonas urbanas de la ciudad y exigen mayor presencia policial, así como acciones más efectivas para frenar este tipo de delitos.

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