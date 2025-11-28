Agentes de Serenazgo de La Tinguiña, en coordinación con la Policía Nacional, rescataron a un bebé de apenas 8 meses de edad que fue encontrado solo, llorando y en aparente estado de abandono dentro de una vivienda ubicada en la avenida Perú.

En estado vulnerable

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el llanto persistente del menor. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los padres del niño mantendrían constantes discusiones y se encontrarían con frecuencia en estado de ebriedad, situación que habría llevado a descuidar al menor y dejarlo encerrado.

Ante la denuncia, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) acudió al lugar para evaluar el caso. Las autoridades confirmaron que el bebé será puesto bajo la protección del INABIF, mientras se determina la situación legal de los padres.

Los vecinos señalaron que este no sería el primer episodio de descuido en la vivienda. Las autoridades locales recordaron que casos como este se replican en distintas zonas del país y reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar situaciones que pongan en riesgo la integridad de menores de edad.

VIDEO RECOMENDADO