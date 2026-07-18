El boxeo pisqueño volvió a demostrar su crecimiento durante la velada internacional realizada en La Punta, Callao, que tuvo como combate estelar la disputa del título mundial UBO de peso mosca entre el peruano Eduardo “Ajito” y el mexicano Yudel Reyes.

En este importante escenario, los jóvenes representantes del boxeo amateur de Pisco, Robert Altuve y Jhosimar Advíncula, subieron al ring para poner a prueba el trabajo desarrollado a lo largo del año, cosechando un saldo de una victoria y una derrota, en actuaciones que dejaron una grata impresión.

Evento deportivo

La jornada también tuvo como protagonista al boxeador profesional pisqueño Jorge Cuervo Balmaceda, quien ratificó su buen momento al imponerse por nocaut técnico (KOT), logrando un importante triunfo que fue celebrado por la delegación local. Su desempeño reafirma el crecimiento del pugilismo en la provincia y el esfuerzo constante que realizan los deportistas para competir al más alto nivel.

Los organizadores y el entorno deportivo felicitaron a Robert Altuve, Jhosimar Advíncula y Jorge Cuervo Balmaceda por la entrega y el compromiso demostrados sobre el cuadrilátero.

Asimismo, expresaron su reconocimiento al entrenador Milton Santos por el trabajo que viene realizando en la formación de nuevos talentos, así como a La Casa de Deporte, Stefano Hurtado, Luis Herrera y Makako’s Dark Kitchen por el respaldo brindado a los jóvenes boxeadores amateurs, haciendo posible su participación en este importante evento deportivo.

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