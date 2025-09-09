Un hombre armado fue detenido frente a la puerta 3 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) cuando portaba una pistola oculta en la cintura. La intervención, terminó con una orden de prisión preventiva por nueve meses dictada por la justicia.

Ya había disparado

Se trata de José Leyva (58), quien se encontraba parado en la zona de acceso ubicada en la asociación San Carlos, distrito de Jesús Nazareno, cuando fue intervenido por agentes de la Policía Nacional. Al ser requerido, no pudo presentar licencia para portar armas y mostró una actitud nerviosa ante los efectivos.

El hecho se agravó tras conocerse los resultados de la pericia balística, que confirmó que la pistola hallada estaba operativa y ya había sido utilizada para realizar disparos. Además, se encontraba en regular estado de conservación, lo que aumentó la preocupación por el posible riesgo para la seguridad ciudadana.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, a cargo de la fiscal adjunta Tania Flor Chávez Gómez, solicitó la medida cautelar ante la peligrosidad del caso. El Poder Judicial aceptó el pedido y dictó nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de uso o porte ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado.

VIDEO RECOMENDADO