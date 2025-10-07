La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con el Fiscal Adjunto Provincial Omar Pavel de la Torre Huamaní en la dirección de la investigación, consiguió que se dispusiera una medida de prisión preventiva por nueve meses contra Jordan Valencia (21) y Franco Rojas (33), investigados como coautores del delito de robo agravado.

Delito en la zona

El hecho habría ocurrido el 2 de octubre de este año, alrededor de las 10:00 horas, cuando la agraviada habría salido de su domicilio para retirar un préstamo de 120 mil soles en una cooperativa situada en la Plaza Mayor de Huamanga, distrito de Ayacucho. La víctima habría colocado el dinero dentro de un sobre, que guardó en una bolsa. Posteriormente, se habría dirigido a una entidad financiera ubicada en la primera cuadra del jirón 9 de Diciembre para depositar el monto.

Tras esta operación, la mujer habría continuado con su recorrido hacia el mercado Santa Clara y luego se habría desplazado hacia el centro de abastos del asentamiento humano Covadonga, dirigiéndose a las 12:40 horas a la sección de venta de carne de pollo, siendo seguida por los investigados, quienes se desplazaban en una motocicleta.

En ese momento, Valencia se habría acercado a la víctima, preguntándole por el dinero, habría utilizado violencia para arrebatarle su cartera. En el interior de la misma se encontraban, además de dinero en efectivo, el equipo celular, tarjetas bancarias y documentos personales de la agraviada. La víctima habría caído al suelo debido a la fuerza del ataque, lo que también habría provocado la rotura del tirante de su bolso.

A raíz de los gritos de auxilio, los comerciantes, compradores, vecinos y transeúntes alertaron a la Policía Nacional del Perú. Los testigos lograron seguir a los delincuentes, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Además, se reportó que los presentes quemaron la motocicleta en la que los imputados, quienes proceden de la región de Lambayeque y cuentan con un amplio historial delictivo, intentaron huir.

