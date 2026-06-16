Las cámaras de seguridad de la segunda cuadra de la avenida María Reiche, en Nasca, registraron el robo de una motocicleta ocurrido la madrugada de este lunes 15 de junio, a pocos metros de la Plaza de Armas. En las imágenes se observa a dos sujetos que, cerca de las 5:30 de la madrugada, forcejan el traba timón de la unidad y logran llevársela empujando con dirección al mercado de Juan Mata.

Operativo vecinal

Según relataron vecinos y comerciantes de la zona, al percatarse del hecho iniciaron la búsqueda de los presuntos delincuentes y lograron ubicarlos en un inmueble que sería utilizado como escondite. Tras retener a los sospechosos, avisaron a la propietaria de la motocicleta y a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la intervención, la propietaria logró recuperar su vehículo y, de acuerdo con la información proporcionada por familiares de la afectada, en el inmueble se habrían encontrado varias motocicletas presuntamente robadas. Asimismo, dos personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Nasca mientras continúan las investigaciones.

Los vecinos solicitaron a las personas que hayan sido víctimas del robo de motocicletas acudir a la dependencia policial para presentar sus denuncias y verificar si alguna de las unidades recuperadas les pertenece.

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