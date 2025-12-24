La Dirección Regional de Salud Ica, a través del PP0002 Salud Materno Neonatal y la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva, realizó importantes capacitaciones dirigidas a profesionales médicos y obstetras del primer y segundo nivel de atención de la región.

Profesionales de la salud

Estas jornadas incluyeron el fortalecimiento del correcto registro de prestaciones de atención materna y planificación familiar en HIS y WAWARED, así como la actualización en definiciones operacionales y programación de metas físicas para el año 2026. Las actividades contaron con la participación de facilitadores del Ministerio de Salud.

El objetivo de estas capacitaciones es cerrar brechas en el subregistro de información sistematizada y asegurar el adecuado avance de los indicadores, convenios de gestión y compromisos de mejora del PP0002 Salud Materno Neonatal.

Asimismo, se busca fortalecer las competencias del personal de salud para una correcta programación de metas físicas y financieras, optimizando insumos estratégicos, la ejecución presupuestal y el logro de coberturas de los indicadores trazadores en beneficio de la población de mujeres en edad fértil y materno neonatal.

VIDEO RECOMENDADO