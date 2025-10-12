Efectivos de la Comisaría de Marcona, en Nasca, lograron capturar la mañana del jueves 10 de octubre a Roni Wilbert Torres Tapia (54), quien se encontraba prófugo de la justicia tras haber sido sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de tocamientos indebidos y actos libidinosos en agravio de dos menores de edad.

Prófugo detenido

Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron en el año 2019, en el Pueblo Joven Túpac Amaru de Marcona. Desde entonces, el sujeto se mantenía escondido, evitando a las autoridades. Sin embargo, una información confidencial permitió a la Policía ubicar su paradero y preparar un operativo para su captura.

La intervención se realizó alrededor de las 09:00 de la mañana, encabezada por el SO2 PNP Yonatan Alexander Siguas Contreras, quien, junto a un equipo de efectivos policiales, ejecutó un operativo de seguimiento e inteligencia que los condujo hasta la avenida Jorge Chávez, donde, frente a la botica “Biosalud”, lograron identificar al sospechoso que coincidía plenamente con las características brindadas por la fuente confidencial.

Al notar la presencia policial, Torres Tapia intentó huir y agredió a uno de los efectivos, corriendo hacia una vivienda del Pueblo Joven Túpac Amaru, donde finalmente fue reducido por los agentes tras una breve persecución. Según el acta policial, se hizo uso del protocolo de fuerza progresiva, conforme al Decreto Legislativo N.º 1186.

El detenido fue trasladado a la comisaría de Marcona, donde se confirmó, mediante el sistema E-SINPOL, que tenía dos órdenes de captura vigentes por el mismo delito. Durante su traslado, presentaba raspones y lesiones leves producto de su resistencia al arresto.

Minutos después, se presentó en la dependencia policial la propietaria de la vivida donde fue capturado, quien indicó haberle dado trabajo al detenido para realizar labores de limpieza en la vivienda de su madre. La mujer afirmó desconocer que el sujeto estaba requisitoriado. Tras las diligencias correspondientes, Roni Wilbert Torres Tapia fue puesto a disposición de la unidad especializada para su traslado al penal donde cumplirá su condena.

