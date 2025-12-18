La Fiscalía Provincial Penal de Cangallo, con la Fiscal Adjunta Provincial Luz Mariel Chuchón Martínez a cargo de la investigación, logró que se condene a Juan Antonio Ccoscco García (59) de 9 años de cárcel y 4 mil soles de reparación civil, como autor del delito contra la libertad (indemnidad) sexual, en su modalidad de tocamientos indebidos, sentencia que ahora fue confirmada y ejecutoriada.

Grave delito

El hoy sentenciado, aprovechando que la víctima de 8 años, se encontraba sola en el frontis de su domicilio ubicado en el anexo Pampa Cruz, distrito y provincia de Cangallo (Ayacucho), la condujo a su inmueble, llegando hasta su habitación en la que existían diversos objetos, entre ellos peluches, donde le hizo ver videos de dos mujeres besándose con un hombre.

En tal contexto, Ccoscco García tocó las partes íntimas de la niña, efectuándole preguntas libidinosas y entregándole un caramelo, con la finalidad de que no cuente a nadie lo ocurrido.

El padre de la víctima, luego de tomar conocimiento del acto vejatorio en agravio de su hija, se apersonó a la sede del Ministerio Público en Cangallo, para interponer la denuncia penal correspondiente; asimismo, en el informe psicológico se precisa, entre otros, que la menor expresa conocimientos de aspecto sexual no acordes a su edad.

Es preciso indicar que también se dispuso que la Policía Nacional del Perú ubique y capture al indicado agresor para fines de su internamiento en un establecimiento penitenciario.

