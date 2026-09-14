La región recibió a 54 930 personas provenientes de otros departamentos del país entre 2020 y 2025, mientras que 27 919 residentes dejaron la región para establecerse en otras zonas del Perú. Las llegadas casi duplicaron las salidas y dejaron un saldo migratorio positivo de 27 011 personas, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Migración a la región

Lima Metropolitana encabezó la procedencia de quienes se trasladaron a territorio iqueño, con 18 390 personas, equivalentes al 33,5 % de los inmigrantes internos. Es decir, aproximadamente uno de cada tres llegó desde la capital durante los cinco años analizados. El registro presenta por separado a Lima Región, desde donde se desplazaron otras 2 129 personas.

Ayacucho y Huancavelica también destacaron entre los principales lugares de origen de los nuevos residentes. Desde Ayacucho llegaron 7 664 personas y desde Huancavelica, 5 136, que representaron el 14 % y el 9,4 % del total, respectivamente. Junto con Lima Metropolitana, concentraron el 56,9 % de la migración interna recibida por Ica en ese periodo.

Los desplazamientos hacia la región también incluyeron a población de la Amazonía. Loreto aportó 3 560 inmigrantes y Ucayali, 2 793. A ellos se sumaron personas procedentes de Arequipa, con 1 970; Callao, con 1 848; Junín, con 1 646; Apurímac, con 1 539; y Huánuco, con 1 253. Otros departamentos reunieron 7 002 personas que se establecieron en Ica.

La presencia migrante también se refleja en los 32 572 residentes extranjeros registrados en la región. Dentro de este grupo, la población venezolana fue ampliamente mayoritaria, con 29 630 personas, equivalentes al 91 %. En términos proporcionales, nueve de cada diez inmigrantes extranjeros residentes en Ica procedían de Venezuela.

Colombia ocupó el segundo lugar entre los países de procedencia, con 1 064 residentes, seguida de Argentina, con 370; Ecuador, con 335; y Chile, con 228. Otros países sumaron 945 personas.

Los resultados muestran dos componentes de la población migrante en Ica: quienes cambiaron su residencia desde otros departamentos y quienes proceden del extranjero. En la migración interna reciente, la región ganó población por la diferencia entre llegadas y salidas.

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