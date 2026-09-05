Una preocupante brecha educativa quedó expuesta en la región Ica tras la presentación de los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2025. En el sector educación se evidencia un rezago educativo en los menores de edad.

Educación en alerta

Las cifras muestran diferencias entre la edad normativa y el nivel educativo alcanzado por una parte de niños y adolescentes, mientras que entre los jóvenes de 18 a 26 años, el 44,4 % registraba educación secundaria o hasta primaria, es decir, no había alcanzado estudios superiores universitarios o no universitarios al momento del censo.

Los resultados fueron detallados por Gaspar Humberto Morán, director nacional del INEI, durante la presentación desarrollada en el marco del Comité Interinstitucional de Estadística del departamento de Ica. En este espacio, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se dieron a conocer los resultados del Censo Nacional 2025, con indicadores provinciales, distritales y otras investigaciones estadísticas orientadas a la planificación y desarrollo del país.

Uno de los primeros datos corresponde a los niños en edad de educación inicial. Según la información presentada, 56,6 % de los menores de 3 a 5 años se encontraba en educación inicial, mientras que 43,4 % figuraba sin nivel educativo, es decir, de acuerdo con el registro censal, no asistía o no había alcanzado ningún nivel de educación inicial en el 2025. Precisamente, el INEI establece como edad normativa para educación inicial el periodo comprendido entre los 3 y 5 años.

La situación también muestra una diferencia en el grupo correspondiente a la educación primaria, cuya edad normativa comprende de los 6 a 11 años. Según los resultados del Censo 2025, el 79,8 % de los menores de 6 a 11 años se encontraba en primaria, mientras que 19,1 % permanecía en educación inicial y 1,2 % figuraba sin nivel educativo. En conjunto, estas dos últimas categorías representan el 20,3 % de menores que se encontraba por debajo del nivel educativo correspondiente a su edad normativa.

En el caso de la educación secundaria, cuya edad normativa comprende de los 12 a 16 años, los resultados también evidencian una brecha. El 71,1 % de la población de 12 a 17 años censada en 2025 registraba educación secundaria, mientras que 25,9 % permanecía en primaria y 0,4 % llegaba hasta inicial. Estas dos últimas categorías suman el 26,3 % destacado por el INEI, aunque el gráfico incluye a jóvenes de 17 años mientras que la edad normativa señalada para secundaria llega hasta los 16 años.

La diferencia se vuelve especialmente relevante al observar a la población joven. Entre las personas de 18 a 26 años, según los resultados del Censo Nacional 2025, el 35,0 % registraba educación superior universitaria y otro 20,5 % educación superior no universitaria, vinculada principalmente a estudios técnicos. En conjunto, ambas categorías representan aproximadamente el 55,5 % de los jóvenes de este grupo de edad que había alcanzado algún nivel de educación superior.

En contraste, dentro de la población de 18 a 26 años, el 42,2 % registraba como nivel educativo la secundaria y otro 2,2 % llegaba como máximo hasta primaria, según los datos censales de 2025. Ambas categorías representan el 44,4 % resaltado en la presentación del INEI, lo que significa que más de cuatro de cada diez jóvenes de este grupo de edad no habían alcanzado educación superior universitaria o no universitaria

Las cifras permiten advertir que el desafío educativo en Ica no se concentra únicamente en el acceso a la educación, sino también en el avance de los estudiantes conforme a las edades normativas establecidas. El Censo 2025 muestra que el 20,3 % de los menores de 6 a 11 años se encontraba en inicial o sin nivel, mientras que, entre la población de 12 a 17 años, el 26,3 % permanecía en primaria o hasta inicial, evidenciando diferencias entre la edad y el nivel educativo registrado.

El panorama adquiere mayor relevancia al llegar a la juventud, pues los resultados censales muestran que las diferencias educativas observadas no terminan necesariamente al concluir la edad escolar. En la población de 18 a 26 años, el 44,4 % permanecía con secundaria o hasta primaria como nivel educativo alcanzado, mientras que el 55,5 % registraba educación superior universitaria o no universitaria, cifras que plantean el desafío de ampliar las oportunidades para que más jóvenes de Ica puedan continuar su formación después de la educación básica.

El problema adquiere mayor dimensión cuando ese retraso se proyecta hacia la juventud, etapa en la que continuar estudios técnicos o universitarios puede resultar determinante para acceder a mayores oportunidades laborales. El resultado censal muestra así una región que no solo enfrenta el reto de mantener a sus menores dentro del sistema educativo, sino también de generar condiciones para que más jóvenes puedan continuar después de terminar la secundaria.

Los resultados del Censo Nacional 2025, expuestos por el INEI, dejan una señal de alerta para las autoridades educativas y los diferentes niveles de gobierno en Ica. Las cifras deberán servir para identificar dónde se encuentran las mayores brechas, reforzar la permanencia escolar y ampliar las posibilidades de acceso a educación técnica y universitaria, especialmente para ese 44,4 % de jóvenes que todavía no alcanza estudios superiores.

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