Un delincuente pasará más de 30 años en la cárcel por robo agravado contra una gestante en Chincha. El sujeto tras conocer que la mujer embaraza estaba en la vivienda, tocó varias veces, cuando la gestante abrió, el criminal la amenazó con arma de fuego, golpeándola fuertemente y robándole su dinero, laptop y celular.

Grave delito

El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, a cargo del fiscal provincial Alan Saldaña de la Rosa, logró una sentencia de 30 años y 7 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Gabriel Quispe Auris, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de una mujer en estado de gestación.

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta Yessebel Ordoñez Cancho, quien durante la audiencia de juicio oral presentó pruebas irrefutables que acreditaron la plena responsabilidad penal del acusado.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Norte – Chincha dictó la sentencia condenatoria, fijando además el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Los hechos ocurrieron el 24 de julio de 2024, cuando la víctima quien se encontraba sola en su domicilio, abre la puerta al ser tocada de manera insistente, ingresando un sujeto de manera violenta, la golpeó y la amenazó con un arma de fuego para sustraer dinero en efectivo, una laptop y un equipo celular, huyendo a bordo de una mototaxi que conducía el sentenciado, quien registraba antecedes penales por robo agravado.

