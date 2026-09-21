A raíz de la reciente declaratoria de estado de emergencia para reducir el riesgo asociado al Fenómeno El Niño, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que siete de los once distritos de Chincha fueron incluidos: Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora. En estas zonas, las lluvias intensas pueden afectar tanto a la población como a la actividad agrícola, que tiene un peso importante en la economía provincial.

Riesgo en distritos

El Fenómeno El Niño trae consigo lluvias más intensas de lo habitual y eleva el riesgo de inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. Una inundación puede cubrir terrenos de cultivo y dañar las plantas, mientras que un huaico puede arrastrar suelo y afectar áreas productivas. Los desbordes también pueden deteriorar canales de riego y otras instalaciones necesarias para llevar agua a los cultivos. Cuando estos eventos ocurren durante una campaña agrícola, los daños en cultivos, terrenos o sistemas de riego reducen el volumen de cosecha y los ingresos de los productores.

“La magnitud del riesgo se entiende al observar el valor de la producción agrícola de Chincha. En 2025, sus cultivos alcanzaron un valor conjunto cercano a los S/337 millones. La provincia es la principal productora de alcachofa del país, un cultivo con potencial agroexportador, y también es el mayor productor de mandarina de Ica. Esta actividad representa una fuente relevante de producción y empleo para la provincia y abastece además a distintos mercados”, explicó Giacomo Puccio, economista de REDES.

Los antecedentes muestran que estos daños ya se han registrado en la provincia. Durante el Fenómeno El Niño de 2017, entre enero y mayo, Chincha registró 18 episodios de inundación, ocho de lluvias intensas y cuatro huaicos. Estos eventos destruyeron 2,709 hectáreas (ha) de cultivo y afectaron otras 127, además de dañar 22 kilómetros (km) de canales y destruir otros 3 km. En 2023, durante el Niño Costero y el Ciclón Yaku, las inundaciones y los huaicos afectaron 273 hectáreas de cultivo, según datos de Defensa Civil.

Los registros ubican a Alto Larán y El Carmen entre los distritos con mayor exposición. En 2017, ambos estuvieron entre los más afectados por inundaciones y huaicos. En 2023, Alto Larán volvió a concentrar la mayor cantidad de huaicos, con cuatro de los seis episodios de la provincia, mientras El Carmen registró tres de las ocho inundaciones. Ambos distritos concentran el 58.5% de la producción agrícola de Chincha, principalmente de mandarina, palta y lúcuma.

Esta exposición cobra mayor relevancia ante las proyecciones para los próximos meses. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que el sector agropecuario caería 1.4% en 2026 debido, entre otros factores, al Fenómeno El Niño y a una menor superficie de cosechas. Los mayores efectos se concentrarían entre noviembre y diciembre de este año y continuarían durante el verano de 2027.

Frente a este escenario, Puccio planteó priorizar las zonas agrícolas con mayor exposición a inundaciones, huaicos y desbordes, tomando en cuenta los antecedentes de afectación y las condiciones climáticas previstas. Manifestó que esto permitiría orientar con anticipación la asistencia técnica y los recursos hacia los productores que enfrenten mayores riesgos.

“Se requiere contar con procedimientos definidos para evaluar rápidamente los daños, identificar las necesidades de los agricultores y rehabilitar las áreas e infraestructura agrícola afectadas, de manera que la actividad productiva pueda recuperarse en el menor tiempo posible. De esta manera, la prevención y una respuesta oportuna permitirían reducir el impacto del Fenómeno El Niño sobre la producción agrícola y los ingresos de los productores de Chincha”, finalizó el economista.

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