para reducir el riesgo asociado al Fenómeno El Niño, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que siete de los once distritos de Chincha fueron incluidos: Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora. En estas zonas, las lluvias intensas pueden afectar

Riesgo en distritos

El Fenómeno El Niño trae consigo lluvias más intensas de lo habitual y eleva el riesgo de inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. Una inundación puede cubrir terrenos de cultivo y dañar las plantas, mientras que un huaico puede arrastrar suelo y afectar áreas productivas. Los desbordes también pueden deteriorar canales de riego y otras instalaciones necesarias para llevar agua a los cultivos. Cuando estos eventos ocurren durante una campaña agrícola, los daños en cultivos, terrenos o sistemas de riego reducen el volumen de cosecha y los ingresos de los productores.

“La magnitud del riesgo se entiende al observar el valor de la producción agrícola de Chincha. En 2025, sus cultivos alcanzaron un valor conjunto cercano a los S/337 millones. La provincia es la principal productora de alcachofa del país, un cultivo con potencial agroexportador, y también es el mayor productor de mandarina de Ica. Esta actividad representa una fuente relevante de producción y empleo para la provincia y abastece además a distintos mercados”, explicó Giacomo Puccio, economista de REDES.

Los antecedentes muestran que estos daños ya se han registrado en la provincia. Durante el Fenómeno El Niño de 2017, entre enero y mayo, Chincha registró 18 episodios de inundación, ocho de lluvias intensas y cuatro huaicos. Estos eventos destruyeron 2,709 hectáreas (ha) de cultivo y afectaron otras 127, además de dañar 22 kilómetros (km) de canales y destruir otros 3 km. En 2023, durante el Niño Costero y el Ciclón Yaku, las inundaciones y los huaicos afectaron 273 hectáreas de cultivo, según datos de Defensa Civil.

Los registros ubican a Alto Larán y El Carmen entre los distritos con mayor exposición. En 2017, ambos estuvieron entre los más afectados por inundaciones y huaicos. En 2023, Alto Larán volvió a concentrar la mayor cantidad de huaicos, con cuatro de los seis episodios de la provincia, mientras El Carmen registró tres de las ocho inundaciones. Ambos distritos concentran el 58.5% de la producción agrícola de Chincha, principalmente de mandarina, palta y lúcuma.

Esta exposición cobra mayor relevancia ante las proyecciones para los próximos meses. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que el sector agropecuario caería 1.4% en 2026 debido, entre otros factores, al Fenómeno El Niño y a una menor superficie de cosechas. Los mayores efectos se concentrarían entre noviembre y diciembre de este año y continuarían durante el verano de 2027.

Frente a este escenario, Puccio planteó priorizar las zonas agrícolas con mayor exposición a inundaciones, huaicos y desbordes, tomando en cuenta los antecedentes de afectación y las condiciones climáticas previstas. Manifestó que esto permitiría orientar con anticipación la asistencia técnica y los recursos hacia los productores que enfrenten mayores riesgos.

“Se requiere contar con procedimientos definidos para evaluar rápidamente los daños, identificar las necesidades de los agricultores y rehabilitar las áreas e infraestructura agrícola afectadas, de manera que la actividad productiva pueda recuperarse en el menor tiempo posible. De esta manera, la prevención y una respuesta oportuna permitirían reducir el impacto del Fenómeno El Niño sobre la producción agrícola y los ingresos de los productores de Chincha”, finalizó el economista.

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