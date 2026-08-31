La comunidad educativa del colegio municipal Las Abejitas, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, celebró la festividad religiosa en honor a Santa Rosa de Lima.

Formación espiritual

Los alumnos del nivel inicial, como parte de la actividad que promueve la formación personal, espiritual y cultural, crearon sus propias cartas de peticiones que fueron dejando en el simbólico pozo de los deseos, así también entregaron flores a la sagrada imagen.

El evento organizado por la directora Zelma Díaz involucró a los docentes, personal auxiliar y a los padres de familia.

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