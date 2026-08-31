del colegio municipal Las Abejitas, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, celebró la festividad religiosa

Formación espiritual

Los alumnos del nivel inicial, como parte de la actividad que promueve la formación personal, espiritual y cultural, crearon sus propias cartas de peticiones que fueron dejando en el simbólico pozo de los deseos, así también entregaron flores a la sagrada imagen.

El evento organizado por la directora Zelma Díaz involucró a los docentes, personal auxiliar y a los padres de familia.

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