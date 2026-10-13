Un atentado con arma de fuego fue denunciado durante la madrugada de este lunes 12 de octubre en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, luego de que desconocidos dispararan contra el vehículo y la vivienda del comunicador Luis Alberto Wong Sebastián. El hombre de prensa informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde manifestó que el ataque estaría relacionado con las denuncias públicas que venía realizando sobre presuntas irregularidades al interior del establecimiento penitenciario de Chincha.

Ataque criminal

El hecho se registró aproximadamente a las 12:45 de la madrugada, cuando varios proyectiles impactaron contra el automóvil de color rojo y los alrededores del domicilio. Wong Sebastián detalló que dos disparos alcanzaron la zona del conductor de su vehículo, otros cinco impactaron alrededor de su vivienda y uno más llegó hasta la casa de un vecino, sumando más de ocho proyectiles reportados.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para realizar las primeras diligencias y constatar los daños ocasionados por los disparos en el vehículo. El atentado generó preocupación debido a que la vivienda también habría sido blanco de los proyectiles.

Wong Sebastián sostuvo que el ataque se produjo después de hacer públicas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el pabellón 2 del establecimiento penitenciario de Chincha. Por ello, consideró que los disparos estarían dirigidos a intimidarlo.

APCC condena el atentado

Tras conocerse lo ocurrido, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chincha (APCC) emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó y condenó el ataque contra su presidente, Luis Alberto Wong Sebastián. La organización confirmó su solidaridad con el comunicador y su familia, y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de hechos puede tener para el ejercicio del periodismo y la tranquilidad de la ciudadanía.

En su comunicado, el gremio señaló que el atentado ocurrió aproximadamente a las 12:45 a. m. del lunes 12 de octubre y que se dispararon más de ocho proyectiles contra el vehículo y el domicilio del periodista. Asimismo, reafirmó que sus integrantes se mantendrán unidos frente a cualquier intento de intimidar la labor de la prensa y pidió que el caso no quede sin esclarecer.

La asociación exhortó expresamente a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a investigar con celeridad, identificar y capturar a los presuntos autores materiales e intelectuales, y promover las sanciones que correspondan conforme a ley. También solicitó que se otorguen garantías reales y efectivas para la vida y seguridad de su presidente.

La APCC advirtió, además, que los actos criminales se habrían incrementado de manera alarmante durante la última semana en la provincia de Chincha. En su pronunciamiento, sostuvo que estos hechos afectan la tranquilidad de la población y generan preocupación por la seguridad de quienes realizan actividades públicas y de denuncia.

El gremio defendió el papel de los periodistas y comunicadores como receptores de denuncias ciudadanas y fiscalizadores de asuntos de interés público. Señaló que, cuando determinadas denuncias no encuentran respuesta en las instancias correspondientes, la prensa cumple una función de investigación y difusión para que los hechos sean conocidos y puedan ser atendidos por las autoridades.

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