La criminalidad volvió a golpear a la provincia de Chincha. Ayer entre Ciudad Juárez y Upis Emanuel, en el distrito de Pueblo Nuevo, se perpetró un ataque armado contra dos personas que iban a bordo de un automóvil. Como consecuencia del hecho Alexander Joel Escalaya Ávalos perdió la vida y su acompañante, Juan Diego Meneses Ávila, fue herido de gravedad siendo conducido al hospital San José.

Ultimado a balazos

Los disparos ocurridos a plena luz del día en la calle Emancipación alertaron a los vecinos de los poblados cercanos. En el auto de placa de rodaje AEZ-394 había dos personas que presentaban heridas sangrantes causados por proyectil de arma de fuego. Pero solo uno de ellos mostraba señales de vida. Era Meneses, al parecer, chófer del carro, quien malherido ingresó al servicio de emergencia del nosocomio local.

Esta persona presenta al menos cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y debido a su delicado estado de salud fue derivado al área de shock trauma. Tras el auxilio del sobreviviente, los agentes de investigación acordonaron el lugar donde permanecía el carro con el cuerpo de Escalaya Ávalos, hallado en el asiento del copiloto. A él lo asesinaron de varios balazos, prácticamente, a quemarropa.

El fiscal de turno y el médico legista, acudieron a la zona rural de Pueblo Nuevo para realizar las diligencias de ley, así como disponer el levantamiento del cadáver para ser llevado a la morgue de la provincia, en medio de dolorosas escenas de los deudos. Asimismo, el vehículo donde se encontraban las víctimas de la criminalidad fue inmovilizado, siendo conducido a la sede policial para el peritaje correspondiente.

La policía continúa con las investigaciones para esclarecer porque motivo estas personas decidieron ingresar a la vía, que es de poco tránsito, en donde uno de ellos encontró la muerte con arma de fuego. Las diligencias también están orientadas a conocer el móvil del homicidio, que se suma a otros hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en la provincia de Chincha.

EL DATO: El cuerpo de Escalaya Ávalos fue conducido a la morgue para la necropsia correspondiente. A su vez la policía viene recopilando información para resolver el crimen ocurrido en el populoso distrito.

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