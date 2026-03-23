Personal del Departamento de Unidades Especializadas de Chincha tras una intensa persecución detuvo a uno de los presuntos implicados con la banda criminal denominada “Los rápidos del Carrizo”. Los sujetos huyeron en un mototaxi desde Pueblo Nuevo hasta el distrito de Grocio Prado luego de verse descubiertos, siendo atrapado el adolescente Pedro Pablo Peña, conocido con el alias de “flaco Pedro”.

Flagrancia del delito

La madrugada del sábado por la av. San Martín, altura de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, un vecino fue atacado por los delincuentes. Eran dos sujetos que bajaron raudos del vehículo menor y con arma de fuego en su poder se acercaron a la víctima para quitarle el celular. Los facinerosos desencadenaron toda su ferocidad para perpetrar el hecho, pero al notar que la policía estaba cerca retornaron al trimoto.

En la unidad motorizado esperaba el tercer integrante de la feroz banda presto para emprender la fuga. Los efectivos notaron que el mototaxi tenía la placa oculta con una franela y comenzaron a perseguir a los facinerosos. Estos hicieron caso omiso a las señales audibles y visibles, incluso cuando se realizaron disparos disuasivos, siguieron con sus intenciones de escapar para no rendir cuenta a la justicia.

La persecución no fue solo por las calles de Pueblo Nuevo sino que se extendió hasta Grocio Prado, con la banda realizando maniobras temerarias en la ruta. Finalmente, los agentes interceptaron la unidad menor de placa de rodaje 0193-LC, y detuvieron a alias “flaco Pedro”. Los otros dos ocupantes del motorizado consiguieron bajar raudos para aprovechar la oscuridad y refugiarse entre los matorrales.

Durante el registro personal y vehicular se encontró un equipo celular, además de envoltorios de pasta básica de cocaína. Según información policial la droga fue hallada en el piso del mototaxi, lado del pasajero. Son al menos 146 ketes, hechos con papel de cuaderno, que contenían la sustancia ilícita. El adolescente quedó en calidad de detenido en la sede policial para las investigaciones correspondientes.

EL DATO: La policía continúa con las diligencias para identificar y detener a los sujetos que huyeron y serían parte de la banda criminal inmersa en los delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas – microcomercialización.

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