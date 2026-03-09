En la plaza de armas de la provincia de Chincha se realizó la ceremonia protocolar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Ejemplo de capacidad

Con la presencia de las consejeras Aracelli Valentín y Giuliana Napa, regidoras provinciales, personal femenino de la Divopus, y de la sociedad civil organizada se realizó la actividad que revalora el trabajo que ejercen las mujeres en la comunidad chinchana.

“Hoy nuestro reconocimiento para cada una de las mujeres que trabaja en el campo, en el mercado, de nuestras asociaciones, de nuestros poblados y decirles que nadie nos va silenciar, todas y cada una de nosotras tenemos la capacidad necesaria para ser escuchadas y demostrar lo que sabemos hacer en cada uno de nuestros espacios laborales”, manifestó la consejera Valentín.

VIDEO RECOMENDADO