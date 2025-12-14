Tres sujetos dedicados a cometer asaltos y robos mediante la modalidad del raqueteo atacaron a una pareja de colombianos en la jurisdicción del distrito de Tambo de Mora. El testimonio de las víctimas y el soporte de las cámaras de seguridad permitieron a los agentes de la comisaria local seguir el rastro a los facinerosos, siendo ubicado y detenido uno de los presuntos involucrados en el hecho delictivo.

Atraco a extranjeros

Los extranjeros que ingresaron a este distrito detuvieron su recorrido a la altura del centro poblado Nuevo Tambo de Mora con la intención de comprar algunos productos en una bodega. En esas circunstancias aparecen los delincuentes a bordo de un automóvil. La banda actúo en pocos segundos, reduciendo a sus víctimas para que no opongan resistencia, mientras rebuscaban en sus bolsillos.

Los facinerosos se apoderaron de todas las especies de valor que pudieron hallar en este atraco, que fue presenciado por otras personas, pero nadie decidió intervenir. Luego de la comisión del acto delincuencial, los raqueteros retornaron a su vehículo y escaparon con dirección desconocida. Sin embargo, cometieron dos errores que fueron aprovechados por la policía durante las investigaciones.

Estos malandros que recorrían por la comuna en búsqueda de eventuales víctimas dejaron al descubierto la placa de rodaje de la unidad en la que se desplazaban. Los colombianos tomaron nota y declararon a la policía también las características del carro. Otra situación con la que no contaron los delincuentes fueron las cámaras de seguridad. Los efectivos revisaron los videos, hallando logotipo característico, la ruta de fuga y más pistas para dar con la banda.

Mediante acciones de inteligencia fue descubierto la ubicación de uno de los presuntos integrantes de la banda, identificado como Óscar Joel S.Q. (25). Este quedó en calidad de detenido, siendo puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Tambo de Mora. Los agentes continúan con las diligencias para ubicar a los otros sujetos.

EL DATO: Según información policial la modalidad que emplean los facinerosos para robar es conocida como el raqueteo y no se descarta que existan más víctimas de sus fechorías en la provincia de Chincha.

