En el asentamiento humano Húsares de Junín, en el distrito de Pueblo Nuevo, se reportó el atoro de la red de alcantarillado. El problema fue provocado por personas inescrupulosas que fabricaron y usaron un tapón metálico, junto a costales con arena para desviar el agua residual a los terrenos agrícolas, al parecer, de la zona de Grocio Prado, poniendo el riesgo la salud de las familias aledañas.

Atentado contra la salud

Personal de Semapach identificó que en la intersección del canal San Antonio con la av. San Martín, límite entre Grocio Prado y Pueblo Nuevo, había ocurrido la afectación al alcantarillado. Desconocidos, pese a no contar con autorización, obstaculizaron el curso del agua negra para conducirla sin ningún tratamiento previo hacia el sector donde existen áreas de cultivo, con el fin aparente de riego.

El tapón fue retenido y los otros objetos erradicados para evitar que su uso en el canal de desagüe, que no solo genera embalses, sino además pone en riesgo la salud de la población. De acuerdo con información de la citada empresa, este no es un caso aislado, y es que ya han atendiendo incidencia de similar magnitud en otros sectores que coincidentemente tiene acercamiento con los campos agrícolas.

Es el caso del distrito de Sunampe. En esa localidad hay precedente de personas desconocidas que atoran la red de alcantarillado para llevarse mediante las acequias el agua servida que son usadas para el riego de sus plantaciones. La mala práctica en la que incurren algunas personas termina afectando a otros vecinos, que deben de lidiar con la inundación de sus viviendas y el riesgo para la salud pública.

Cabe mencionar que en la provincia de Chincha se va ejecutar el proyecto de tratamiento de aguas residuales, iniciativa privada cofinanciada que beneficiará a más de 345 mil habitantes de siete distritos. El trabajo permitirá crear condiciones para el reusó eficiente del agua, previamente, tratada en la agricultura y así evitar acciones contaminantes como sucedió en los distritos antes mencionados.

EL DATO: El tapón metálico hallado en la red de alcantarillado habría sido preparado por inescrupulosos con la intención de conducir el agua negra por la acequia hacia los sembríos, generando riesgo a la salud pública.

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