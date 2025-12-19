Con el objetivo de cerrar brechas de inmunización, la Red Asistencial Ica de EsSalud continúa desplegando brigadas de vacunación contra la influenza en distintos puntos estratégicos de la región.

Prevención de enfermedades

En esta jornada, los equipos asistenciales se trasladaron al Mercado Central de Chincha, al Hospital Augusto Hernández Mendoza en Ica y al Centro de Atención Primaria (CAP) Palpa, acercando la salud a lugares de alta afluencia y facilitando el acceso a la población que por horarios u otras razones no puede acudir a los hospitales.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la importancia de estas intervenciones: “No nos detenemos en nuestra misión de prevenir enfermedades. Salir de los hospitales e ir a los mercados y centros periféricos nos permite proteger a la población en su día a día”.

Gracias a este esfuerzo, niños, adultos y adultos mayores pueden fortalecer sus defensas frente a enfermedades respiratorias de manera segura. La estrategia busca garantizar que la vacunación llegue a todos los rincones de la región, reforzando la salud comunitaria.

EsSalud Ica invitó a la población a recibir a las brigadas de vacunación con confianza y portar su DNI para el registro correspondiente, recordando que una comunidad vacunada es una comunidad más fuerte y saludable.

