El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, a cargo del fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, consiguió en primera instancia cadena perpetua contra Jerry Cisto Fernández Pachas, tras acreditar su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación sexual de menor de edad, delito de ofensas al pudor público de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, y el delito contra la dignidad humana - trata de personas - explotación- en la modalidad de cliente del adolescente, en agravio de dos menores de 13 y 14 años.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2024, cuando el sentenciado fue sorprendido en flagrancia por personal policial junto a las menores agraviadas en una habitación del hospedaje “Los Portales”, ubicado en el distrito de Grocio Prado, donde había sostenido relaciones sexuales con las víctimas.

Las menores declararon que el sujeto les había ofrecido dinero a cambio de acceder a dichos actos.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Norte - Chincha impuso la máxima sanción de cadena perpetua y dispuso el pago de S/ 15 000 y S/ 20 000 por concepto de reparación civil a favor de cada una de las menores agraviadas.

Durante el juicio oral, el fiscal Alejandro Santiago Almeida Donaire sustentó la acusación y presentó diversos medios probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad del procesado, entre ellos: la prueba anticipada consistente en las declaraciones de las víctimas, los informes médico-legales que confirmaron la afectación a su integridad sexual, así como declaraciones de testigos referenciales y otros elementos de convicción.

Cabe precisar que el delito de violación sexual de menor de edad está sancionado con pena de cadena perpetua, conforme al artículo 173° del Código Penal. En tanto, el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales contempla penas de seis a nueve años de prisión (artículo 183-B), y el delito de cliente del adolescente, de quince a veinte años (artículo 129-J del Código Penal).

La sentencia representa un importante resultado en la lucha contra la violencia sexual y la explotación de menores, reafirmando el compromiso del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Ica en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2024, en el hospedaje “Los Portales”, ubicado en la avenida centenario del distrito de Grocio Prado-Chincha, el sujeto “Fernández”, solicitó hacer uso de las instalaciones del local nocturno, alojándose en la habitación N° 6 y sin presagiar su destino, cerró la puerta para quedarse a solas con las niñas de identidad reservada.

La policía recibió la alerta de lo que ocurría en el citado hotel, razón por la cual, el Capitán PNP Jorge Jesús Viviano Rojas, movilizó rápidamente al personal de la comisaría PNP Grocio Prado. Ante la presencia policial, el cuartelero brindó el número de habitación en la que se encontraba el sospechoso.

“Fernández”, al escuchar que llamaban a la puerta se asomó por la ventana y vio a los uniformados cercando el área. El sujeto fue visto con el dorso desnudo y aunque sabía que no tenía escapatoria, optó por encerrarse.

Después de algunos minutos la policía logró ingresar a la habitación, encontrando a las menores encerradas en el baño, procediendo a rescatarlas de las manos de este inescrupuloso, siendo conducidas a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

El 16 de marzo 2024, el representante del Ministerio Público, Santiago Almeyda Donayre-Fiscal Adjunto de la Primera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Chincha, logró sustentar el requerimiento de prisión preventiva ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Ante ello, se logró la imposición de medida coercitiva de nueve meses de prisión preventiva. Finalmente, “Fernández” fue trasladado el Centro Penitenciario de Chincha.

