La policía mantiene en custodia a Aarón Moisés Cabezudo Palma (26), conocido con el alias de “Negro Bala”, detenido la noche del martes último tras una intensa persecución en el distrito de Pueblo Nuevo. Este sujeto es investigado por ser integrante de la banda criminal denominada “Los fríos de la sangre o plomo” y por presuntamente estar involucrado en el asesinato de al menos seis personas.

Investigado por varios delitos

El sospechoso fue detectado por el personal de la División de Investigación de Homicidios (Lima), grupo Beicce, en circunstancias que se desplazaba en un mototaxi. Según información oficial, este trató de escapar y al bajar de la unidad menor ingresa a una vivienda de la Upis El Trébol para refugiarse. Los efectivos con autorización del propietario acceden a la casa y detectan que el individuo había pasado a otro predio.

Alias “Negro Bala” no pudo ir lejos. Tras su captura, se incautó una pistola con número de serie erradicada y con 9 municiones en la cacerina. El sujeto para continuar con las diligencias correspondientes fue conducido a la sede del Depincri Chincha. De acuerdo con la información policial este estaría involucrado en casos de extorsión a las empresas de transporte que operan como colectiveros en la ciudad.

Pero, no es lo único. El coronel Pedro Porras Cuba detalló que la investigación en contra de Aarón Cabezudo es también por los asesinatos de Arely Liseth Salvatierra Rodríguez y Karina del Rocío Rodríguez García, quienes fueron victimadas a balazos el 30 de octubre de 2023 en la playa El Socorro, en el distrito de Tambo de Mora. Otro hecho en el que se sospecha participó fue en el crimen del químico farmacéutico Luis Alberto Pachas Almeyda sucedido en julio 2024.

Las investigaciones son además por la muerte de César Augusto Elías Alca, dirigente de la línea de transporte León de Vivero”, ocurrido el 28 de noviembre del año pasado, en Pueblo Nuevo, por otro caso sucedido ese mismo mes en Chincha Alta y el asesinato de Brayan Enrique Pasache Zúñiga. Este último fue atacado a balazos el 6 de febrero de este año en el populoso distrito, cuando se encontraba en su automóvil.

EL DATO: Cabezudo Palma permanece en calidad de detenido en la sede policial del Depincri Chincha mientras se realizan las diligencias para determinar su participación en los hechos descritos por el coronel Pedro Porras.

