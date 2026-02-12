La Región Policial Ica, a través de la División de Orden Público y Seguridad – Chincha y la División de Unidades Especializadas – Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV), logró la intervención y detención de Jesús Huamán Guillén (44), alias “Kitchu”, presunto integrante de la banda criminal denominada “Los Lechuceros”, por su presunta participación en el delito contra el patrimonio – hurto agravado en grado de tentativa, así como por el presunto delito de producción de peligro.

Golpe policial

La intervención se realizó el 10 de febrero de 2026, aproximadamente a las 7:00 de la noche, en cumplimiento de disposiciones superiores. El detenido habría participado, en compañía de otro sujeto en proceso de identificación, en el hurto a un restaurante ocurrido en horas de la madrugada, siendo identificado el vehículo mototaxi en el que se movilizaban para perpetrar el hecho.

Asimismo, se investiga la presunta participación de dicho vehículo en otros delitos cometidos en horarios nocturnos en la jurisdicción.

El intervenido registra antecedentes por hurto agravado de autopartes en el distrito de Grocio Prado y por receptación de vehículo en Chincha Alta.

Durante el operativo se procedió con la incautación de la mototaxi utilizada para la comisión del ilícito, la cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

